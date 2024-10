L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di ieri alla centrale del 115. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Su Planu, in territorio del comune di Selargius, in una area adiacente all'asse mediano per domare le fiamme che avevano avvolto un furgone.

Il tempestivo arrivo delle squadre ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi e a una struttura adiacente. I vigili hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area e ala sede stradale. In fase di accertamento le cause del rogo.