Ancora un mezzo distrutto da un rogo a Cabras. Dopo l'auto incendiata alla vigilia di Natale, la notte scorsa le fiamme hanno avvolto un furgone.

L'allarme è scattato alle 5 del mattino, quando le fiamme hanno carbonizzato un furgone parcheggiato in via Roma. La sala operativa del vigili del fuoco di Oristano ah inviato subito una squadra del che purtroppo non ha potuto fare niente per salvare il furgone Mercedes appartenente ad un agricoltore del paese.

Rimangono da stabilire le cause del rogo, ma gli investigatori pensano ad un atto doloso. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Cabras. Dopo Oristano, Terralba e Santa Giusta, Cabras è uno dei maggiori centri della provincia dove sono andati a fuoco numerosi veicoli.