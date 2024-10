Nella tarda mattinata di oggi un furgone di un corriere ha preso fuoco a Gavoi: il conducente è riuscito ad arrestare il mezzo in Via Settembrini e a mettersi in salvo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme limitando i danni al solo furgone e a mettere in sicurezza l'area interessata. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia.