Il furgone è stato rinvenuto in piazza Trento, nei parcheggi antistante la Regione, accanto a Viale Trieste: parzialmente bruciato, probabilmente dagli stessi autori o (dal ladruncolo solitario) che, nel cuore della notte, hanno agito portando via un mezzo dell’Arst dal piazzale – deposito dell’azienda in viale Monastir, a Cagliari

Si tratta di un piccolo autobus, modello “Sprinter”: sul posto gli equipaggi della Radiomobile Carabinieri: solo per un caso il mezzo, fortunatamente, non è stato totalmente divorato dalle fiamme appiccate da ignoti.