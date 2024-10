Drammatico incidente stradale sulla SS. 130, dove i Vigili del Fuoco, unitamente agli operatori sanitari, hanno estratto un ferito in gravi condizioni da un motocarro



Per cause ancora da accertare un autofurgone ha tamponato un’Ape 50: il conducente è rimasto incastrato all'interno, gravemente ferito e trasportato in codice rosso in ospedale.



Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge. La corsia in direzione Cagliari è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.