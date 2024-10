Furgone in fiamme sulla Strada statale 125 Var "Orientale Sarda", chiusa al traffico questa mattina al km 10,809, nei pressi Maracalagonis.

Il traffico è deviato tra gli svincoli di Solanas e Geremeas.

Il mezzo avrebbe preso fuoco mentre transitava in una delle gallerie del primo tratto della SS 125 Var. Non sono chiare le cause dell'incendio.

Il tunnel si è immediatamente riempito di fumo rendendo impossibile la circolazione delle auto. Fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco da Cagliari e San Vito e le forze dell'ordine.

La circolazione, fa sapere Anas, sarà ripristinata appena possibile.