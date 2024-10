“Prima di tutto grazie ai tre compaesani che mi hanno aiutato. Abbiamo fatto un giro in tre punti strategici per gli ‘abbandonatori’ seriali di rifiuti. Come capita molto spesso si tratta di ladri di polli e gli indizi lasciati sono sempre tantissimi. Qualcuno lascia le buste degli acquisti su Amazon con tanto di indirizzo e numero di telefono, a qualcun’altro hanno portato una pizza a casa, trovi nome della pizzeria, del cliente, chiaramente, tanto di indirizzo e numero di telefono”.

E’ stizzito ma soprattutto amareggiato il sindaco di Villaspeciosa, Gianluca Melis, che su Facebook, aggiunge: “La cosa che mi fa tristezza sono i chilometri che questi idioti devono percorrere per arrivare sino a Villaspeciosa, in un caso 35, in un altro 15. Ma non finisce qui, c’è il compensano che compra i succhi Crai e il vicino di paese, un chilometro circa, che addirittura butta via il mastello che gli è stato consegnato dal Comune dimenticando però, all’interno, una ricevuta di un acquisto effettuato 1 mese fa a San Marino. C’è poi il giocatore accanito, quello che dentro il bustone – aggiunge il primo cittadino - lascia decine e decine di scommesse sportive, dimenticandosi che nelle giocate ci sono i suoi identificativi. Sono davvero senza parole. Tutte le discariche sono state segnalate alla Forestale che come al solito ci supporta in queste attività, tutti i deficienti riceveranno verbale e obbligo di ripristino dei luoghi. Non so se questa piaga finirà – ha poi concluso l sindaco Melis - sono però certo che il nostro intervento e presidio sarà costante. Invito tutti a segnalarci queste situazioni e ove possibile inviarci la posizione per facilitare l’individuazione”.