E' stato operato alla testa Gianluca Pigliaru, il 41enne sassarese travolto da un fuoristrada nella serata di ieri, 25 ottobre, mentre fumava una sigaretta nella verande del Moliendo Cafè di viale Trento, a Sassari.

L'uomo, che lavorava come cuoco nel locale, era in pausa, dopo una giornata di lavoro quando è stato investito da un Toyota Land Cruiser guidato da un 19enne di Sassari che ne ha perso il controllo. Il mezzo ha sfondato le fioriere del locale finendo dentro la veranda e ferendo in maniera meno grave anche un'altra persona.

Pigliaru, ricoverato in Rianimazione nell'Ospedale Santissima Annunziata, nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il giovane investitore è risultato negativo all'alcoltest ed è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test tossicologici dei quali ancora non si conosce l'esito.

I testimoni hanno raccontato di aver visto il fuoristrada sbandare da qualche metro prima del Moliendo Cafè, poi è salito sul marciapiede finendo nella veranda e travolgendo il cuoco.