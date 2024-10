Nella tarda mattinata odierna, una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano è intervenuta sulla Provinciale 67, nei pressi di Simaxis, per in incidentale stradale che ha interessato un mezzo fuoristrada che, per motivi in fase di accertamento, si è ribaltato finendo fuori strada e ribaltandosi di fianco.

Il conducente è stato estratto dal veicolo e consegnato al personale del servizio di soccorso del 118. Successivamente il ferito è stato accompagnato in elicottero, in forza al servizio regionale, in ospedale. (Foto Vigili del Fuoco)