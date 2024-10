Numerose le attività di controllo del Corpo Forestale a tutela dei litorali della Sardegna, per prevenire e reprimere i comportamenti dannosi sia per l’ambiente che per lo sviluppo dell’economia turistica, improntata a criteri di sostenibilità.

In particolare, nei giorni scorsi, una pattuglia della Stazione Forestale di Castiadas ha scoperto un fuoristrada parcheggiato sulla cima di una duna nella spiaggia di Solanas, in territorio di Sinnai. I Forestali, dopo avere identificato il trasgressore e avergli contestato l’illecito amministrativo di 400 euro, gli hanno intimato di lasciare immediatamente la zona. Il responsabile è residente in Sardegna.