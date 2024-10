Incidente stradale questa mattina in viale Monastir. Una Jeep condotta da un uomo di 32 anni di Quartu, usciva da una proprietà privata andando ad urtare una moto guidata da un 18enne di Cagliari, diretto in città. Il motociclista veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto, la Polizia Municipale per i rilievi di legge.