Incidente mortale intorno alle 14.30 in via Mughina, all'uscita di Nuoro lungo la strada provinciale che porta a Orgosolo.

Un operaio forestale, Pasquale Sanna, 53enne di Orgosolo, è uscito fuori strada andando a sbattere contro la serranda di un'abitazione. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarlo. L'uomo è deceduto tra le braccia dei medici.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto in seguito a un malore mentre stava facendo ritorno nel suo paese. Avrebbe perso infatti i sensi mentre cercava di fermarsi in uno spiazzo vicino alla serranda. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri.