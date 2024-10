Due motociclisti tedeschi sono rimasti feriti gravemente in due distinti incidenti stradali che non hanno coinvolto altri veicoli. Dalle prime informazioni i due non sono in pericolo di vita.

Il primo centauro, un uomo di 52 anni, ha perso il controllo della sua due ruote mentre percorreva la Statale 125 "Orientale Sarda" nel territorio di Urzulei, finendo in fondo a una scarpata. I medici del 118 lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con una frattura scomposta al femore e trauma del bacino.

Il secondo motociclista tedesco, un 53enne, è uscito fuori strada sulla Statale 389, a Buddusò, andando a impattare sull'asfalto e riportando un politrauma al torace e all'addome. È stato trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale civile di Sassari.