L’incidente stradale è accaduto al km 35 della SS 131 dcn, in prossimità del bivio di Orotelli. Una giovane di 28 anni, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada con l’auto. I Vigili del fuoco di Nuoro stanno intervento sul posto dalle 17:50.

Fortunatamente, nonostante lo scenario presentatosi ai primi soccorritori, la conducente sembra non aver riportato gravi conseguenze. Sul luogo anche sanitari del 118 e i Carabinieri.