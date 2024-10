Quattro studenti e un uomo, tutti di Villagrande Strisaili, intorno alla mezzanotte sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

L’auto, una Opel Zafira, condotta da Sergio Mereu, 56enne, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada al km 14+200 della provinciale Tortolì-Villagrande, in località Tricarai.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Ad avere la peggio è stato Andrea Casari, 21 anni. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lanusei e ricoverato per “politrauma” in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Successivamente è stato trasferito al nosocomio San Francesco di Nuoro.

Gli altri passeggeri, Renato Mereu, 20 anni, Silvia Meloni, 21 anni, per lei 30 giorni di prognosi, e Maria Laura Lai, 21, 10 giorni di prognosi, sono stati visitati al pronto soccorso per traumi contusivi.

L'incidente potrebbe essere stato provocato da un animale selvatico.