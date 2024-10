Sarebbe fuori pericolo la bimba di quattordici mesi di San Nicolò d'Arcidano, colpita da meningite nel fine settimana.

La piccola è sotto costante osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, ma le sue condizioni sono stazionaria.

Era arrivata venerdì in condizioni critiche: febbre alta e convulsioni. Il timore dei medici che si trattasse di un problema neurologico aveva trovato conferma nelle analisi di laboratorio. La bimba di un anno era stata immediatamente sottoposta alla terapia. Per i genitori e le persone venute a contatto con lei era scattata la profilassi prevista.

L'ufficio di igiene pubblica della Asl di Oristano, pur invitando a non fare allarmismi, spiega: "È vero che il vaccino per il meningococco non è obbligatorio ma è fortemente raccomandato anche dal ministero della Salute. La nostra azienda inoltre lo rende disponibile gratuitamente proprio per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie".