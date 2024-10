Stanotte all'1,35, a Villaputzu, nel corso di uno specifico servizio teso alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, il personale dell’aliquota radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di San Vito ha sanzionato per 400 euro un 57enne disoccupato del posto, mentre si incamminava in via Croce.

L'uomo, da solo, non avrebbe fornito una valida giustificazione circa la circolazione fuori orario. E' stato altresì segnalato alla Prefettura di Cagliari.

Episodio analogo a San Vito, dove i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno contestato la violazione amministrativa a un 34enne disoccupato del posto, che all'1,20 si aggirava in via Nazionale.

Anch'esso non avrebbe saputo fornire una valida giustificazione circa la propria presenza per strada a quell’ora. L’uomo verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari.