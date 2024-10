Sotto "attacco" anche i distributori di sigarette per rivendicare giustizia per Alfredo Cospito. Gli anarchici hanno hackerato le macchinette in varie parti d'Italia.

Sardegna e Liguria, poi città come Napoli e Pescara: sono alcuni degli episodi segnalati. "Fuori Alfredo dal 41bis", si legge sugli schermi dei distributori.

I dispositivi colpiti sarebbero tutti dello stesso marchio. Alcuni pacchetti di sigarette potevano essere acquistati addirittura a 10 centesimi, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine.