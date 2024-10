Sono 22 gli incendi che si sono registrati in poche ore in diverse zone della Sardegna. Tra questi, in 4 casi, oltre alle squadre di terra, sono dovuti decollare i mezzi aerei del Corpo Forestale, per dare supporto alle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Fiamme divampate a Las Plassas, in località Pauli Arruis, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Villasalto e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Barumini, in collaborazione con una squadra di barracelli di Tuili e una squadra di Forestas. Cinque gli ettari di campi seminati andati in fumo.

Ancora, a Tratalias, nella zona di Medau Cisella, con l’intervenuto di un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Carbonia, con a supporto squadre di volontari di Narcao e Sant'Anna Arresi e una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia.

Ancora, un rogo si è registrato a Quartucciu, in località Piscina Nuxedda. In azione l'elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto, in aiuto dei ranger della Stazione di Sinnai coadiuvata dal personale eliportato e squadre di volontari e uomini di Forestas. Infine, due elicotteri in volo anche a Orroli, a supporto delle squadre di corpo forestale di Escalaplano, alle prese con un altro rogo.