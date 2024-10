Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 a Narbolia (Oristano) i funerali di Brigitte Pazdernik, la pensionata di 76 anni di origine tedesca scomparsa dalla sua abitazione le notte di mercoledì scorso e ritrovata morta sabato mattina nel mare di San Vero Milis.

Sulla vicenda Procura e Polizia di Oristano mantengono un riserbo pressoché totale. Secondo quanto si è appreso, l'autopsia non ha dato elementi utili per risolvere il 'giallo'. Sul corpo, però, non sarebbero state trovate tracce di violenza tali da supportare l'ipotesi di omicidio. Ora si attendono gli esiti degli esami istologici per capire le cause del decesso. Al momento, non risultano iscritti nel registro degli indagati. La casa alla periferia del paese, dove la donna viveva col marito Giovanni Perria, è stata posta sotto sequestro.