In Sardegna

"Se l'uomo avesse rispettato il Creato non saremmo mai arrivati a questo giorno". Così Sebastiano Sanguinetti, Vescovo di Tempio-Ampurias, al Geopalace di Olbia durante l'omelia per i funerali delle sei vittime del capoluogo gallurese. Una cerimonia gonfia di lacrime, la città intera si è riversata al Geovillage per l'ultimo saluto