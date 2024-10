Arriva la sanzione per i fatti accaduti il 6 febbraio durante l’incontro di calcio tra il Cagliari e la Virtus Entella, a carico di due persone che quel giorno si trovavano negli spalti della curva nord, coperti in viso da occhiali da sole, cappuccio e scalda collo, maneggiando fumogeni che potevano creare pericolo alle persone vicine.

Dopo una lunga indagine gli uomini della Questura sono riusciti a identificare i due tifosi, disponendo per loro un provvedimento DASPO della durata di due anni, che prevede il divieto di accesso in tutti gli stadi d’Italia in cui si disputino incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli, per finalità benefiche e alle partite del Cagliari Calcio negli stadi sia italiani che stranieri.

Inoltre i due individui non potranno transitare o sostare nei luoghi interessati da manifestazioni sportive, sopratutto a Cagliari in piazza Matteotti, via Roma, viale Trieste, Piazza Del Carmine, Corso Vittorio Emanuele, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne, via Manno, Piazza Costituzione, Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, via Garibaldi, piazza Garibaldi, via Sonnino, Via XX Settembre, piazza Deffenu, viale Bonaria, piazza dei Centomila, viale Diaz, via Rockefeller, Ponte Vittorio, Via Vespucci, parcheggio stadio Sant’Elia, viale Salvatore Ferrara, viale Colombo, nonché vie limitrofe, e alla Stazione Marittima, alla Stazione Autolinee, alla Stazione Ferroviaria, ad Elmas, alla strada in cui si affaccia l’Aeroporto di Elmas ed ai parcheggi antistanti.