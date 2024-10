Alghero, aeroporto “Riviera del corallo”, giovedì 2 marzo 2023. Il volo AZ01601, operato da ITA Airways è pronto per decollare alla volta dello scalo milanese, qualche minuto prima delle 21.

Tutto sembra proseguire come da consuetudine quando, proprio al momento del decollo, per circostanze non ancora chiarite inizia a sprigionarsi fumo nella cabina dell’Airbus A320. Qualche attimo di paura assale i passeggeri, mentre il comandante prontamente interrompe la manovra e riporta l’aeromobile nella piazzola di sosta.

La partenza viene riprogrammata, previo arrivo di un aereo di riserva, per l’1.30, con arrivo a Milano-Linate per le 2.45.