È stato disposto dal sindaco Paolo Truzzu il divieto di fumo e di abbandono di rifiuti (cicche e cenere) su tutte le spiagge di Cagliari. Il provvedimento è in vigore da oggi e sarà operativo fino al 31 ottobre. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

L'abbandono dei mozziconi di sigaretta o rifiuti prodotti dal fumo sull'arenile, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Sempre a partire da oggi, il divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso non compostabili e non biodegradabili. Banditi quindi contenitori, agitatori per bevande, cannucce e stoviglie (posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti).

“La finalità- spiega il Comune all’Ansa- è quella di ridurre la produzione di rifiuti durante la stagione estiva, diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili derivanti dal petrolio, salvaguardare l'ecosistema marino e litoraneo, migliorare la qualità delle spiagge e ridurre i costi per la rimozione e lo smaltimento delle plastiche monouso abbandonate o depositate sulle spiagge comunali. Previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro”.

Scattano anche le disposizioni estive per i cani e i loro accompagnatori: sarà necessario munirsi di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti, di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide.

Vietato assolutamente consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine. Per gli inadempienti è stabilita una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.