"Emetterò una ordinanza sindacale per impedire l'ingresso ai bambini e al corpo docente nelle scuole di via Turati e di Via Palestrina".

Lo annuncia, con un post su Facebook, il primo cittadino di Quartu Sant'Elena, Stefano Delunas, dopo il vertice in Prefettura sugli odori sgradevoli di bruciato e soffocanti che da alcuni giorni interessano una vasta zona della città nei pressi dello stagno di Molentargius.

"Il direttore scolastico Dott. Vincenzo Pisano - prosegue il sindaco - è stato già allertato attraverso l'Assessore comunale alla Pubblica Istruzione Elisabetta Cossu. I genitori dei bambini che leggono su questa pagina Facebook istituzionale saranno anche contattati dai docenti per avvisarli di non portare i loro figli a scuola".