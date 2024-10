Soluzione "invasiva" per l'habitat, ma inevitabile: per risolvere il problema dei fumi nocivi dovuti alla combustione di rifiuti abbandonati nel tempo nel parco di Molentargius, come pneumatici e materiale plastico, il Centro operativo comunale di Quartu Sant'Elena ha concordato di coprire l'area interessata con una coltre di terra che sara' rimossa una volta completate le bonifiche. I lavori saranno affidati con un appalto urgente.

Vi concorreranno l'Ente Parco, i vigili del fuoco, il Corpo forestale regionale, Protezione civile e Arpas. Nei giorni scorsi sul problema dei fumi, segnalati da numerosi cittadini che hanno accusato problemi respiratori e malori, si era riunito un tavolo tecnico in prefettura. Il sindaco di Quartu Stefano Delunas ha disposto la chiusura di due scuole, in via Turati e via Palestrina, che si affacciano sull'area interessata dai fumi, risultato di una discarica sotterranea.

Nei due istituti le lezioni saranno sospese fino a sabato prossimo, 23 settembre. Sul caso dei fumi tossici a Molentargius sono stati presentati anche esposti alla procura della Repubblica di Cagliari.