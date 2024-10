Ieri sera a Cagliari, i Carabinieri della Radiomobile della locale Compagnia di via Nuoro, hanno arrestato nella flagranza del reato di “rapina impropria”, S.R., nato a Cagliari, classe 1971, senza fissa dimora, con precedenti denunce a carico.

L’uomo, attorno alle ore 19, in via Calamattia, si è introdotto all’interno del supermercato "Super Pan", prelevando diversi generi alimentari e, dopo averli occultati all’interno delle tasche del proprio giubbotto, ha oltrepassato la barriera delle casse senza pagare il conto.

Sorpreso dalla direttrice del punto vendita, è stato inseguito dalla dipendente all'esterno. Poco dopo, in aiuto, è sopraggiunto un dipendente del supermercato che tentava di bloccare il fuggitivo, che è stato però più volte strattonato. Nel frattempo, a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa dell’Arma, i Carabinieri giungevano sul posto e rintracciavano l’uomo nelle immediate vicinanze del supermercato.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ancora nella disponibilità dell’uomo la merce poco prima asportata, restituita alla citata direttrice che, nella circostanza, formalizzava atto di querela. L’arrestato, al termine della redazione degli atti relativi all’episodio, è stato ristretto presso le camere sicurezza dei carabinieri di via Nuoro, in attesa rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.