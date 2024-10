È stato abbattuto con una fucilata il toro imbizzarrito che stamattina ha seminato il panico in strada alla periferia di Olbia. Sul posto sono intervenuti Polizia locale, agenti del Commissariato e della Stradale, vigili del fuoco, Forestale e Guardie zoofile per cercare di catturare l'animale che attaccava auto e persone. Dopo essere stata isolata in un campo, la bestia è stata uccisa.

A nulla sono valsi i tentativi di sedare l'animale con proiettili di anestetico sparati da un veterinario. Così la decisione di abbatterlo perché ritenuto troppo pericoloso.

Il toro, scappato da un allevamento alla periferia della città, faceva parte di una mandria di bovini che secondo i primi accertamenti è di proprietà di un allevatore deceduto nei giorni scorsi e quindi rimasta momentaneamente senza custodia.