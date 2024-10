Una notte abbastanza movimentata per Fabio Pili, un 32enne di Assemini: notato a bordo della sua Volvo, è stato fermato intorno alle 3.50 dai militari della pattuglia per un normale controllo. Alla vista dei Carabinieri però, da via Mameli, Pili ha accelerato e ha cercato di fuggire a folle velocità e contromano nel tentativo di seminare la gazzella.

Il 32enne ha cercato in tutti i modi di non essere acciuffato, speronando la macchina di servizio, quando poi è stato finalmente raggiunto, bloccato e immobilizzato: da una perquisizione del suo veicolo sono saltate fuori 5 dosi di cocaina, 3mila euro in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, il soggetto si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro: Pili è stato dichiarato in arresto, gli è stata ritirata la patente e il veicolo gli è stato sequestrato: accompagnato presso la sua abitazione si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima dove dovrà difendersi delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, danneggiamento aggravato e lesioni a pubblico ufficiale dal momento che i militari sono rimasti feriti durante l’inseguimento e l’impatto finale.