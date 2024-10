L’allarme Coronavirus ha creato, o meglio sta creando, un effetto fuga verso le seconde case, in modo particolare in Sardegna. Tuttavia, con l’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas, si chiede di osservare un periodo cosiddetto di “Isolamento fiduciario” in casa.

Una disposizione che deve essere comunicata anche al proprio medico di base, al pediatra di libera scelta o all'operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente.

Un allarme rilanciato anche dalla Sindaca di Arborea, Manuela Pintus: “Sappiamo tutti che nelle scorse giornate numerose persone, provenienti per la maggior parte dalle regioni del nord, sono giunte nell’isola e molte di queste alloggiano mentre scrivo in seconde case, in prevalenza nelle località costiere e turistiche. Si tratta di un “effetto fuga” indesiderato e che contribuisce a rendere meno efficaci gli sforzi compiuti da tutti”, queste le sue parole.

Oltre a comunicare il loro arrivo in Sardegna, la prima cittadina invita queste persone a evitare escursioni, gite e spostamenti.

“Nessuno di noi – conclude – può permettersi il lusso di scambiare queste giornate critiche per un periodo di vacanza fuori stagione. Questo, mi pare, è un problema su cui concentrarci”.