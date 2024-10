“La conferma da parte di Ryanair di tantissime tratte da e per l'aeroporto di Alghero tra le quali quasi tutte quelle dirette nella penisola (confermata soppressione rotta Cuneo, Ancona, Roma) e quelle per la Spagna (Barcellona e Madrid), rappresenta l'ennesimo colpo basso inferto dalla giunta Pigliaru e dell'assessore Deiana ai sardi e al loro diritto alla mobilità. Basti pensare al grave danno e al disagio che verrà arrecato a tutti quei sardi che si spostano per motivi di studio e lavoro o per cure mediche. Si parla tanto di generazione Erasmus ma l'addio di Ryanair è uno schiaffone senza precedenti proprio a tutti quei ragazzi e ragazze che usufruivano dei voli Ryanair.”

Sono queste le parole del consigliere regionale Marcello Orrù che continua concludendo: “Oggi la Sardegna torna indietro di almeno 15 anni. E' una vergogna inaudita. E' possibile trovare una soluzione e non è vero che l'Europa non lo consente. E' questione di volontà politica, una volontà che fino ad oggi non c'è stata. Pigliaru e Deiana ascoltino i consigli di chi gli consiglia di cambiare rotta sui finanziamenti a Ryanair.”