Una coppia di Sinnai è finita all'ospedale a seguito di un'esplosione avvenuta fra le mura di casa. I due coniugi sono stati trasferiti al Brotzu in codice rosso, dopo aver riportato gravi ustioni. Il fatto è avvenuto ieri, poco prima di mezzanotte.

Secondo una prima ricostruzione, marito e moglie si trovavano nella loro abitazione, sita in via Emilia, quando una probabile fuga di gas ha innescato la deflagrazione, che ha causato ai due ustioni in varie parti del corpo.

Ingenti i danni alla casa: vetri e varie parti dell'abitazione distrutti, ma fortunatamente nessun danneggiamento eccessivo per la struttura. Sul posto i Vigili del fuoco per accertamenti e per capire le cause dell'esplosione.