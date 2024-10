Forse si tratterebbe di una fuga di gas all'origine dell'esplosione avvenuta ieri sera a Quartu, intorno alle 20, a Margine Rosso, nel seminterrato di una villetta in via Tharros, al Margine Rosso. Lo riporta il quotidiano “L’Unione Sarda” di oggi.

Stando a quanto riporta sempre L’Unione, l'inquilino che era all'interno, un avvocato di 59 anni, è stato coinvolto nella deflagrazione, rimanendo schiacciato sotto le macerie di un muro e attualmente è ricoverato in gravissime condizioni, in codice rosso, all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Inizialmente, a seguito dell’allarme dei vicini di casa – si è pensato alla deflagrazione di un petardo di notevoli dimensioni – poi, sul posto, sono giunte le squadre del Vigili del Fuoco, il 118 e gli equipaggi della Polizia di Stato. Sono in corso ancora accertamenti per chiarire le dinamiche dell’episodio.

La richiesta di soccorso da parte della Polizia di Stato, intorno alle 20, per un’esplosione nel territorio del comune di Quartu Sant'Elena. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando di Viale Marconi e il funzionario tecnico ufficiale di guardia.

All’arrivo sul posto la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’immobile. l’esplosione ha provocato il crollo di uno dei tramezzi e coinvolto una persona che è stata trasportata in ospedale in codice rosso dal personale sanitario invitato dal 118. Le cause sono in fase di accertamento attualmente in corso le verifiche della squadra Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) dei Vigili del Fuoco in collaborazione con gli agenti della Polizia Scientifica.

(Fonte Unione Sarda – Vigili del Fuoco)