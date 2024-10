Un’anziana dona sviene improvvisamente in casa lasciando il gas acceso. Paura questo pomeriggio a Iglesias, in via Pasteur. Grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Iglesias, si è evitato il peggio. I pompieri hanno infatti evitato anche la fuga di gas e l'incendio di una cucina spegnendo un pentolino lasciato acceso dalla signora che caduta a terra era impossibilitata a rialzarsi.

Gli operatori giunti sul posto, dopo aver aperto la porta, hanno trovato l'appartamento invaso dal fumo, hanno tempestivamente provveduto a soccorrere e mettere in sicurezza la donna distesa a terra con problemi di deambulazione che fortunatamente era cosciente , successivamente hanno spento le fiamme sprigionatesi da un pentolino acceso nella cucina chiudendo il gas. Sul posto anche un ambulanza inviata dal servizio sanitario del 118.