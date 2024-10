Un fucile è stato trovato questa mattina fra i rovi nelle campagne di Villagrande Strisaili, in località Santa Lucia, non distante dal luogo in cui otto giorni fa è stato assassinato Fabio Longoni.

I carabinieri della stazione di Lanusei stavano compiendo un servizio di perlustrazione quando hanno trovato l'arma. Se sia la stessa usata dai killer di Longoni lo diranno le analisi del Ris ai quali il fucile è stato consegnato per verificare l'eventuale compatibilità coi quattro bossoli trovati sul luogo del delitto.

La vittima, 39anni, al momento dell'agguato si trovava col socio e compaesano Daniele Conigiu, 37, rimasto ferito nell'azione di fuoco. L'allevatore, ricoverato in ospedale, è stato interrogato insieme a parenti e amici del Longoni. L'auto di Conigiu, ritrovata nelle campagne di Lotzorai, sarebbe stata usata dai killer per la fuga.