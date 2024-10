I Carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio, con l'impiego di una Unità cinofila di Cagliari, finalizzati anche alla verifica dei detentori di armi nelle località di Carbonia e Santadi, al termine dei quali è stata tratto in arresto Mario Usai, 58enne, di Santadi per il reato di detenzione illegale di arma clandestina.

Nello specifico, i militari della stazione di Santadi hanno avuto il sentore che l'uomo potesse detenere delle armi illegalmente. Così dopo aver individuato l'abitazione, hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo un fucile monocanna calibro 9, fabbricato artigianalmente e 6 bossoli, il tutto occultato accuratamente all'interno del l'armadio della camera da letto dell'uomo.

L'arma, clandestina, è stata subito sequestrata mentre il 58enne è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per cercare di risalire all'eventuale uso dell'arma in azioni criminose.