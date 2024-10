Durante la notte il consigliere di minoranza del Comune di Tuili, Serafino Madau è stato nuovamente vittima di minacce, dopo l’episodio dello scorso novembre che l’aveva visto destinatario di un messaggio lasciato vicino al cimitero.

Alcuni colpi di fucile sono stati esplosi contro la sua abitazione, proprio verso la finestra della sua camera da letto, i giorni delle feste di Natale, ma scoperti solo oggi dopo la scoperta delle scritte di minacce che sono state lasciate sullo stabile dell’ex galoppatoio: "Serafino Madau ti sono piaciuti i pallettoni che ti ha portato Babbo Natale alla finestra. Perché non lo dici in giro", riporta una delle frasi e un secondo e più pesante messaggio dice: "La prossima volta ti bruciamo la casa, fatti i c... tuoi" e accanto il disegno di una bara.

Sul grave episodio indagano i Carabinieri della stazione di Barumini e della compagnia di Sanluri.