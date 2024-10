Hanno esploso 15 colpi di arma da fuoco contro il fuoristrada Nissan Terrano di Luigi Deiana, consulente agricolo di 33 anni di Orune ed ex assessore comunale, poi si sono dileguati. Il fatto è successo in piazza San Bernardo.

I malviventi hanno sparato da una distanza di diverse decine di metri, per questo solo cinque dei colpi sono andati a segno danneggiando l'auto, mentre gli altri sono andati a vuoto. Sul fatto indagano i Carabinieri della stazione di Orune e della Compagnia di Bitti.

I militari non pensano che si possa trattare di un'azione rivolta all'attività politica passata di Deiana o della sua famiglia - la madre Francesca Zidda era stata sindaco del paese tanti anni fa - anche se indagano a 360 gradi senza escludere niente, ma si concentrano sulla sua attività lavorativa e sulle sue frequentazioni, per capire se gli spari possano essere legati a qualche discussione avvenuta in paese tra il consulente e altre persone.

Certo è che secondo i militari si è trattato di un avvertimento.