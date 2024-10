"Aver portato la voce in giro che sono io il mandante degli spari a casa mia è una ignominia assoluta e da veri e propri delinquenti".

Umberto Oppus, il direttore dell'Anci Sardegna ed ex sindaco di Mandas, vittima di una intimidazione nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre scorsi, quando ignoti hanno esploso due fucilate contro l'abitazione in cui vive la madre a Mandas, si sfoga così sul suo profilo Facebook.

"Esiste gente squallida al mondo e questo si sa - scrive l'ex primo cittadino - esistono persone piccole non solo per statura ma per animo. Sempre ammesso che abbiano un'anima. Ma aver portato la voce (peraltro coordinata) in giro che sono io il mandante degli spari a casa mia è una ignominia assoluta e da veri e propri delinquenti. Oltreché vigliacchi nel far sparare a una casa di una donna sola anche vermi e vili. Nessun astio ma ha ragione il Vangelo: con la moneta con cui pagate sarete ripagati".