"Purtroppo ci troviamo di nuovo a segnalare la carenza cronica di personale infermieristico e di supporto nel reparto di medicina interna del presidio ospedaliero di Tempio Pausania". Questo quanto dichiarato dalla Segretaria territoriale del sindacato Fsi Usae (Federazione Sindacati Indipendenti), Mariangela Campus.

"Il reparto è dotato di 32 posti letto - si legge in una nota diffusa dall'Fsi -, l’organico è composto da 12 infermieri operativi e 9 oss di cui due titolari di L.104/92; molto spesso nel turno pomeridiano è presente una sola oss con elevato carico di lavoro. Il problema nasce dalla mancanza di personale ausiliario e dall'elevato numero dei degenti".

"Ulteriore problematica riguarda gli oss - viene riferito - che vengono sottratti dal loro compito principale, ovvero l’assistenza diretta e igiene del paziente (che viene talvolta trascurata), per accompagnare i pazienti in radiologia, per portare esami ematochimici in laboratorio e altre commissioni varie. Queste mansioni apparterrebbero all'ausiliario, figura non presente. Ne consegue che molti compiti degli oss ricadono sugli infermieri, aggravando ulteriormente la loro situazione di demansionamento. Gli oss, per sopperire alle carenze di organico, si occupano di attività non inerenti al loro profilo professionale".

"Proprio a seguito di due infortuni accorsi a due oss - prosegue ancora la nota - a distanza di un giorno l'uno dall'altro abbiamo avviato le segnalazioni opportune del caso alla Procura della Repubblica di Tempio ed allo Spresal, affinché facciano tutte le verifiche richieste".

"È evidente che il protrarsi della carenza del personale può causare danni alla salute dei pazienti e dei lavoratori (sicurezza sul lavoro e professionali) - spiega ancora la segretaria Fsi -, in quanto sottoposti a turni di lavoro massacranti in ambienti ove le temperature sono insostenibili per assenza di climatizzatori nei corridoi e in magazzino. Una situazione allucinante che comporta un deperimento psico-fisico non indifferente per tutti i lavoratori del reparto. Pertanto - conclude - chiediamo con urgenza la risoluzione delle criticità evidenziate".