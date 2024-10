"La Regione deve intervenire immediatamente con la messa in sicurezza del litorale di Capoterra e dintorni. E’ necessario lo stanziamento di finanziamenti per un progetto di risanamento dell’intera battigia che si allunga da La Maddalena Spiaggia a Frutti d’Oro sino a Torre degli Ulivi".

E’ un’invocazione griffata dal consigliere regionale Edoardo Tocco (Forza Italia), con un’interrogazione che sarà presentata agli assessori ai lavori pubblici e all’ambiente.

<<La devastazione è stata compiuta con i lavori del dopo alluvione – dice l’esponente azzurro – Una devastazione senza fine. Uno scempio ambientale. La sabbia è stata sottratta dalle onde. La situazione è di alto rischio soprattutto a Frutti d’Oro, con l’acqua del mare che arriva sin dentro le abitazioni, mettendo in pericolo gli abitanti della borgata>>.

La situazione riguarda anche La Maddalena Spiaggia e Torre degli Ulivi.

<<E’ in atto un inesorabile processo di erosione che sta facendo strage degli arenili – conclude Tocco –. Occorre intervenire nel più breve tempo possibile con la sistemazione dell’intero litorale lungo la Sulcitana, mediante un intervento che miri a mettere in sicurezza le abitazioni e un piano di ripascimento, evitando una nuova catastrofe che suonerebbe come una beffa dopo le recenti alluvioni>>.