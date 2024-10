Grave incidente nella tarda mattinata di oggi sul viale Cristoforo Colombo, uscita Lungomare Poetto, nel comune di Quartu Sant’Elena.



Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno schianto frontale, pochi metri prima di arrivare alla rotatoria della bussola (La Marinella).



I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno estratto uno dei conducenti dall’auto. Il ferito è stato affidato al personale sanitario e trasportato in ospedale in codice rosso. Illeso invece il conducente dell'altro veicolo.



I Vigili del Fuoco hanno provveduto inoltre alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per garantire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Sul posto la Polizia Locale di Quartu Sant'Elena, per gli accertamenti e i rilievi di legge.