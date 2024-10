Frontale tra un pullman di linea del Ctm e un'auto. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta questa mattina sul viale Marconi a Cagliari all'altezza dell'immissione di via Mercalli per un incidente stradale, dove per cause ancora da accertare un'autovettura è finita frontalmente contro un pullman di linea.

Gli operatori del 115 all'arrivo sul posto hanno provveduto con gruppo da taglio, divaricatore e cesoie idrauliche delle attrezzature in dotazione, ad estrarre il conducente del pullman a causa dell'impatto che ha provocato la deformazione della cellula al posto di guida, il conducente dell'auto illeso ma al momento si segnalano alcuni feriti lievi tra i passeggeri del pullman. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gestire la viabilità, per gli accertamenti e i rilievi di legge.