Ieri notte, intorno alle 22:50, in località San Giovanni a Muravera, lungo la vecchia strada statale 125 all'altezza del km 60 + 200, per cause in corso di accertamento, una Volkswagen Golf condotta da un 61enne, Giorgio Burrai, nato a Torino e residente a San Vito, giardiniere, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda guidata da un 59enne.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri di Muravera e della Compagnia di San Vito. Purtroppo, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per Giorgio Burrai non c'è stato nulla da fare.

Il 59enne, invece, è stato trasportato all'ospedale di Muravera, dove si trova tuttora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

La viabilità è stata interrotta per alcune ore. Le due auto sono state sequestrate.