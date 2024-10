Incidente attorno all'1,40 di questa mattina lungo la SS125, all'altezza di Casagliana (Olbia).

Per cause ancora da accertare una Mini Cooper con a bordo quattro persone ed una Smart con a bordo due passeggeri si sono scontrate frontalmente lungo le curve dell'Orientale sarda. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e a bonificare l'area. Sul posto anche la Polizia Stradale e 6 ambulanze del servizio territoriale del 118.

Le persone coinvolte, nessuna ferita in modo grave, sono state trasportate all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.