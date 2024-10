Intorno alle 22.30 di ieri sera, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla sp 59 bis, prima di Baia Sardinia, per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare è avvenuto uno scontro frontale fra due auto. La squadra Vvf ha collaborato attivamente con gli operatori del 118 e messo in sicurezza l'area.

Gravi i due conducenti, trasportati dalle ambulanze all'ospedale di Olbia. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.