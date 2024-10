La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta oggi, 5 giugno, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SS 125 al Km 226.5, in località Murie.

Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Sei in tutto le persone coinvolte, quattro occupanti di una Peugeot 208 e due a bordo di una Fiat Idea.

Due feriti gravi sono stati trasportati uno con un'ambulanza al San Francesco di Nuoro e uno con l'elisoccorso all'Ospedale di Sassari. Presenti tre ambulanze e i Carabinieri di Siniscola per i rilievi di rito.