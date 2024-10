Grave incidente attorno alle 21,30 di ieri sera in via Trieste a Selargius, dove un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente.

L'impatto è stato violentissimo: ad avere la peggio il 25enne in sella al ciclomotore, che è finito a terra riportando diverse ferite e lesioni.

Le condizioni del ferito sono apparse da subito serie agli operatori del 118 intervenuti sul posto. Il 25enne è stato accompagnato all'ospedale Brotzu.

Non sarebbe in pericolo di vita ma i medici lo hanno tenuto sotto stretta osservazione per un trauma cranico e per quello toracico.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi dell'incidente e per ricostruirne la dinamica.