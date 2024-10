Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7:50, con la squadra dai Vigili del Fuoco di Arzachena intervenuta per un frontale sulla panoramica al bivio per Monticanaglia, in territorio di Arzachena.

Coinvolte due autovetture: nello scontro tra due auto, con l'intervento della squadra del 115, è stata messa in sicurezza la carreggiata e i mezzi.

Soccorso il conducente della Fiesta, (in codice rosso), mentre un altro automobilista ha riportato lievi ferite: insieme all'equipaggio del 118 anche la Polizia Stradale.