La Guardia di Finanza, nel corso un'ispezione ai registri contabili di un'azienda di Nuoro, ha scoperto una frode al fisco pari a 1,4 milioni di euro.

In seguito ai controlli, la società attiva nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e in quello della distribuzione di carburanti per autotrazione, è risultata completamente sconosciuta all'Agenzia delle Entrate.

Nel corso dell'anno al centro dell'indagine, il 2016, non è risultata registrata nessuna dichiarazione, nessuna imposta versata.

I responsabili, evasori totali, sono dunque finiti nei guai poiché le Fiamme gialle hanno segnalato la situazione alle autorità competenti, attivando l'iter per il recupero delle somme dovute.

"L’operazione - spiega una nota della Finanza - rientra nel quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale barbaricino e finalizzate all’emersione delle imprese e dei professionisti del territorio che operano in regime di totale o parziale evasione fiscale".